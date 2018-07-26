Торговая система с использованием трендового индикатора XAng_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.

Решение о сделке принимается, когда облако индикатора меняет цвет.

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:

input uint BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint BuyLossMMTriger= 3 ; input uint SellTotalMMTriger= 5 ; input uint SellLossMMTriger= 3 ; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XAng_Zad.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени отключена.

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 3. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени включена.