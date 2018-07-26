CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1457
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием трендового индикатора XAng_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.

Решение о сделке принимается, когда облако индикатора меняет цвет.

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool TimeTrade=true; //Разрешение для торговли по интервалам времени
input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Старт торговли (Часы)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты)
input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Окончание торговли (Часы)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:

input uint    BuyTotalMMTriger=5; //количество последних сделок в Buy направлении для счета стоплоссов
input uint    BuyLossMMTriger=3;  //количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    SellTotalMMTriger=5;//количество последних сделок в Sell направлении для счета стоплоссов
input uint    SellLossMMTriger=3; //количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  SmallMM_=0.01;      //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  MM=0.1;             //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode MMMode=LOT;      //способ определения размера лота

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XAng_Zad.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени отключена.

Рис. 1. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени отключена.

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 3. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени включена.

Рис. 3. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени включена.

Wajdyss_Ichimoku_x10 Wajdyss_Ichimoku_x10

Индикатор Wajdyss_Ichimoku_x10 с отображением цветов свечек индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.

MultiWajdyss_Ichimoku_x10 MultiWajdyss_Ichimoku_x10

Индикатор MultiWajdyss_Ichimoku_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти различных таймфреймов

OHLC Check OHLC Check

Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.

Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF

Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.