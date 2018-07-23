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Wajdyss_Ichimoku_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Wajdyss
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пробоя ценой линии Kijun-Sen.
В отличие от Wajdyss_Ichimoku_Indicator выполнен в свечном виде. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.
Рис.1. Индикатор wajdyss_Ichimoku_Candle
Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.CandleStop_System_Alert
Индикатор CandleStop_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.
Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.Open_Oscillator_Cloud
Индикатор Open_Oscillator в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.