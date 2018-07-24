Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками линии Kijun-Sen (цвет свечек меняется на противоположный).

Рис.1. Индикатор wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert. Подача алерта.