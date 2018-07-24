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Индикаторы

Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1446
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками линии Kijun-Sen (цвет свечек меняется на противоположный).

Рис.1. Индикатор wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.1. Индикатор wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert. Подача алерта.

Рис.2. Индикатор wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert. Подача алерта.

Open_Oscillator_Cloud_HTF Open_Oscillator_Cloud_HTF

Индикатор Open_Oscillator_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Intraday Channel Breakout Intraday Channel Breakout

Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои.

XWAMI XWAMI

Индикатор Моментума Энтони У. Уоррена WAMI в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.

Gaps Gaps

Советник ожидает гэп на заданном таймфрейме.