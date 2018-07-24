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Open_Oscillator_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Open_Oscillator_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Open_Oscillator_Cloud.ex5.
Рис.1. Индикатор Open_Oscillator_Cloud_HTF
Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои.Open_Oscillator_Cloud
Индикатор Open_Oscillator в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.
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