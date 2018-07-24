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Индикаторы

Open_Oscillator_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1348
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Open_Oscillator_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Open_Oscillator_Cloud.ex5.

Рис.1. Индикатор Open_Oscillator_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор Open_Oscillator_Cloud_HTF

Intraday Channel Breakout Intraday Channel Breakout

Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои.

Open_Oscillator_Cloud Open_Oscillator_Cloud

Индикатор Open_Oscillator в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.

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