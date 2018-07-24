Индикатор Open_Oscillator в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.

Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои.

Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками линии Kijun-Sen (цвет свечек меняется на противоположный).

Индикатор Моментума Энтони У. Уоррена WAMI в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.