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Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert - MetaTrader 5脚本
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当蜡烛突破 Kijun Sen 线时 (蜡烛变为相反颜色)，Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
图例 1. wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert 指标在第一根柱线上突破通道
图例 2. wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert 指标。 激活警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21613
Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec
交易系统基于 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。NonLagMA Keltner 通道
Keltner 通道计算的非滞后 MA +- ATR 距波带的距离。