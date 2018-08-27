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Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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当蜡烛突破 Kijun Sen 线时 (蜡烛变为相反颜色)，Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

图例 1. wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert 指标在第一根柱线上突破通道

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图例 2. wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert 指标。 激活警报

图例 2. wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert 指标。 激活警报

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21613

Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec

交易系统基于 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。

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