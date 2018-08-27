Keltner 通道计算的非滞后 MA +- ATR 距波带的距离。

交易系统基于 Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。

由 Anthony W. Warren (WAMI) 指标构成的动量指标具有彩色云的形式，能改变平滑算法，并通过颜色显示趋势方向。

依据 RSI 和移动平均线交易。 移动平均线用作 H1 上的趋势过滤器。