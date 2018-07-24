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Gaps - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник открывает позиции объемом Lots. При этом можно выставить Стоп Лосс и Тейк Профит. Для позиций можно включить трейлинг. Рекомендуется запускать советник на периоде M1.
В момент рождения нового бара на таймфрейме Timeframe проверяется, был ли гэп, и если был, он сравнивается с пороговым значением Gap. Дальше открывается позиция в зависимости от направления гэпа.
На EURUSD самая высокая доходность оказалась на таймфрейме M6:
Индикатор Моментума Энтони У. Уоррена WAMI в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert
Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками линии Kijun-Sen (цвет свечек меняется на противоположный).
Торговля по RSI и Moving Average. Moving Average используется в качестве фильтра тренда на периоде H1.Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора Open_Oscillator_Cloud с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.