Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник открывает позиции объемом Lots. При этом можно выставить Стоп Лосс и Тейк Профит. Для позиций можно включить трейлинг. Рекомендуется запускать советник на периоде M1.

В момент рождения нового бара на таймфрейме Timeframe проверяется, был ли гэп, и если был, он сравнивается с пороговым значением Gap. Дальше открывается позиция в зависимости от направления гэпа.

На EURUSD самая высокая доходность оказалась на таймфрейме M6: