Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои.



Временной сегмент, который используется при построении канала, задается во входных параметрах. Затем происходит проверка, не пробит ли верхний или нижний уровень. Индикатор сделан строго для применения к внутридневным значениям.