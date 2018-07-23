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Индикаторы

Intraday Channel Breakout - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2877
Рейтинг:
(51)
Опубликован:
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Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои.

Временной сегмент, который используется при построении канала, задается во входных параметрах. Затем происходит проверка, не пробит ли верхний или нижний уровень. Индикатор сделан строго для применения к внутридневным значениям.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21517

Open_Oscillator_Cloud Open_Oscillator_Cloud

Индикатор Open_Oscillator в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.

GBP9AM GBP9AM

Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.

Open_Oscillator_Cloud_HTF Open_Oscillator_Cloud_HTF

Индикатор Open_Oscillator_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert

Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками линии Kijun-Sen (цвет свечек меняется на противоположный).