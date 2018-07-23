Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Intraday Channel Breakout - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2877
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21517
Open_Oscillator_Cloud
Индикатор Open_Oscillator в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.GBP9AM
Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.
Open_Oscillator_Cloud_HTF
Индикатор Open_Oscillator_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахWajdyss_Ichimoku_Candle_Alert
Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками линии Kijun-Sen (цвет свечек меняется на противоположный).