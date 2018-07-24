Индикатор Моментума Энтони У. Уоррена WAMI в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XWAMI