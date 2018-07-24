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XWAMI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Моментума Энтони У. Уоррена WAMI в виде цветного облака с возможностью менять алгоритм усреднения и с отображением направления тренда цветом.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор XWAMI
Wajdyss_Ichimoku_Candle_Alert
Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками линии Kijun-Sen (цвет свечек меняется на противоположный).Open_Oscillator_Cloud_HTF
Индикатор Open_Oscillator_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах