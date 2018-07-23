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Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.
Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert. Пробой канала на первом баре.
Рис.2. Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert. Подача алерта.
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Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.