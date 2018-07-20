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Индикаторы

MFICandleKeltner_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1427
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор MFICandleKeltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MFICandleKeltner.ex5.

Рис.1. Индикатор MFICandleKeltner_HTF

Рис.1. Индикатор MFICandleKeltner_HTF

Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus

Торговая система на сигналах индикатора DEMA_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Wajdyss_Ichimoku_Indicator Wajdyss_Ichimoku_Indicator

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пробоя ценой линии Kijun Sen.

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert

Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.