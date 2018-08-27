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Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert - MetaTrader 5脚本
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当蜡烛突破指标通道时，Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
图例 1. Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert 指标。 在第一根柱线上突破通道
图例 2. Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert 指标。 激活警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21589
Wajdyss_Ichimoku_Indicator
一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 的指示线。MFICandleKeltner_HTF
MFICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项
CandleStop_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，CandleStop_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。DEMA_Range_Channel_Alert
当蜡烛突破指标通道时，DEMA_Range_Channel 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。