Индикатор CandleStop_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Рис.1. Индикатор CandleStop_System_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор CandleStop_System_Alert. Подача алерта.