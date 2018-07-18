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Индикаторы

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Rj_SlidingRangeRj_Digit. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.

В данном алгоритме индикатора добавлена возможность раздельной настройки всего, что касается его верхней и нижней границы.

//+--------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА              |
//+--------------------------------------------+
input uint UpCalcPeriodRange=5; //Период поиска для хая
input uint UpCalcPeriodShift=0; //Период сдвига для хая  
input uint UpDigit=2;           //количество разрядов округления для хая
//----                       
input uint DnCalcPeriodRange=5; //Период поиска для лоу
input uint DnCalcPeriodShift=0; //Период сдвига для лоу      
input uint DnDigit=2;           //количество разрядов округления для лоу
//----
input int Shift=0;              //Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System

Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System

Return Strategy Return Strategy

Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Сетка отложенных ордеров.

CandleStop_System CandleStop_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала CandleStop.

CCI and Martin CCI and Martin

Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла.

Crossing Moving Average Crossing Moving Average

Советник по пересечению двух iMA (Moving Average, MA) и фильтра iMomentum (Momentum).