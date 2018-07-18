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Rj_SlidingRangeRj_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Rj_SlidingRangeRj_Digit. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.
В данном алгоритме индикатора добавлена возможность раздельной настройки всего, что касается его верхней и нижней границы.
//+--------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+--------------------------------------------+ input uint UpCalcPeriodRange=5; //Период поиска для хая input uint UpCalcPeriodShift=0; //Период сдвига для хая input uint UpDigit=2; //количество разрядов округления для хая //---- input uint DnCalcPeriodRange=5; //Период поиска для лоу input uint DnCalcPeriodShift=0; //Период сдвига для лоу input uint DnDigit=2; //количество разрядов округления для лоу //---- input int Shift=0; //Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System
Return Strategy
Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Сетка отложенных ордеров.CandleStop_System
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала CandleStop.
CCI and Martin
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла.Crossing Moving Average
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