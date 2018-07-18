Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Rj_SlidingRangeRj_Digit. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.

В данном алгоритме индикатора добавлена возможность раздельной настройки всего, что касается его верхней и нижней границы.

input uint UpCalcPeriodRange= 5 ; input uint UpCalcPeriodShift= 0 ; input uint UpDigit= 2 ; input uint DnCalcPeriodRange= 5 ; input uint DnCalcPeriodShift= 0 ; input uint DnDigit= 2 ; input int Shift= 0 ;

Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System