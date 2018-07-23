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Wajdyss_Ichimoku_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Wajdyss
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пробоя ценой линии Kijun-Sen.
Рис.1. Индикатор wajdyss_Ichimoku_Indicator
MFICandleKeltner_HTF
Индикатор MFICandleKeltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus
Торговая система на сигналах индикатора DEMA_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.
Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert
Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.CandleStop_System_Alert
Индикатор CandleStop_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.