Торговая система на сигналах индикатора DEMA_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Индикатор MFICandleKeltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Индикатор CandleStop_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.