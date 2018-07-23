CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DEMA_Range_Channel_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1429
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор DEMA_Range_Channel_Alert. Подача алерта.

Рис.2. Индикатор DEMA_Range_Channel_Alert. Подача алерта.

CandleStop_System_Alert CandleStop_System_Alert

Индикатор CandleStop_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert

Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Wajdyss_Ichimoku_Candle Wajdyss_Ichimoku_Candle

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пробоя ценой линии Kijun-Sen, выполненный в свечном виде.

GBP9AM GBP9AM

Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.