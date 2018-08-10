Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрый и медленный) на основе волатильности.

Быстрый уровень трейлинга (Trailing Level, TL) и медленный TL определяются путем расчета среднего диапазона сглаженного RSI за n периодов, с последующим сглаживанием среднего диапазона при помощи дополнительной n-периодной функций сглаживания Уайлдера. Затем этот сглаженный средний диапазон RSI умножается на коэффициенты быстрого и медленного среднего диапазонов, и рассчитываются итоговые быстрый и медленный уровни трейлинга.

В этой модификации QQE применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.