CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSX QQE - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1732
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрый и медленный) на основе волатильности.

Быстрый уровень трейлинга (Trailing Level, TL) и медленный TL определяются путем расчета среднего диапазона сглаженного RSI за n периодов, с последующим сглаживанием среднего диапазона при помощи дополнительной n-периодной функций сглаживания Уайлдера. Затем этот сглаженный средний диапазон RSI умножается на коэффициенты быстрого и медленного среднего диапазонов, и рассчитываются итоговые быстрый и медленный уровни трейлинга.

В этой модификации QQE применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21578

QQE Histo QQE Histo

В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии добавлены фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда) и цветная гистограмма (на основе этих уровней).

QQE New QQE New

В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие.

RSX QQE New RSX QQE New

В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие. В этой модификации применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.

RSX QQE Histo RSX QQE Histo

В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии добавлены фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда) и цветная гистограмма (на основе этих уровней), а также применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.