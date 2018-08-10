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RSX QQE - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрый и медленный) на основе волатильности.
Быстрый уровень трейлинга (Trailing Level, TL) и медленный TL определяются путем расчета среднего диапазона сглаженного RSI за n периодов, с последующим сглаживанием среднего диапазона при помощи дополнительной n-периодной функций сглаживания Уайлдера. Затем этот сглаженный средний диапазон RSI умножается на коэффициенты быстрого и медленного среднего диапазонов, и рассчитываются итоговые быстрый и медленный уровни трейлинга.
В этой модификации QQE применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21578
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии добавлены фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда) и цветная гистограмма (на основе этих уровней).QQE New
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие.
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие. В этой модификации применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.RSX QQE Histo
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии добавлены фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда) и цветная гистограмма (на основе этих уровней), а также применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.