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QQE Histo - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрый и медленный) на основе волатильности.
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии присутствуют:
- Фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда).
- Цветная гистограмма (на основе этих уровней).
Таким образом, для анализа становится доступным большее количество информации.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21577
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие.Synthetic VIX - Smoothed
Сглаженная версия Synthetic VIX.
В этой модификации QQE применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.RSX QQE New
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие. В этой модификации применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.