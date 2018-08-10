В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие. В этой модификации применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.

В этой модификации QQE применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.