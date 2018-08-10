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RSX QQE Histo - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрый и медленный) на основе волатильности.
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии присутствуют:
- Фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда).
- Цветная гистограмма (на основе этих уровней).
Таким образом, для анализа становится доступным большее количество информации.
В этой модификации применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21580
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие. В этой модификации применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.RSX QQE
В этой модификации QQE применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.
Индикатор Random Walk Index пытается определить восходящий или нисходящий тренд на рынке. Для этого он измеряет диапазон цены за период N и его отличие от ожидаемого случайного блуждания (случайное движение вверх или вниз). Чем больше диапазон, тем сильнее тренд. RWI гласит, что кратчайшее расстояние между двумя точками является прямой линией, а чем дальше цены отклоняются от прямой линии, тем более неустойчивый и случайный характер носит рынок.Random Walk Index - JMA Smoothed
В этой версии индикатора Random Walk Index для сглаживания применяется JMA, что позволяет избежать чрезмерного количества ложных сигналов, которые генерирует оригинальный индикатор.