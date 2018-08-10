Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
QQE New - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2294
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрый и медленный) на основе волатильности.
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие. Это немного упрощает его применение.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21572
Сглаженная версия Synthetic VIX.Volume Zone Oscillator - Floating Levels
Эта версия индикатора Volume Zone Oscillator дополнительно использует плавающие уровни для определения тренда.
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии добавлены фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда) и цветная гистограмма (на основе этих уровней).RSX QQE
В этой модификации QQE применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.