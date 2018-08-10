Эта версия индикатора Volume Zone Oscillator дополнительно использует плавающие уровни для определения тренда.

В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии добавлены фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда) и цветная гистограмма (на основе этих уровней).

В этой модификации QQE применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.