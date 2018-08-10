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Индикаторы

QQE New - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрый и медленный) на основе волатильности.

В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие. Это немного упрощает его применение.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21572

Synthetic VIX - Smoothed Synthetic VIX - Smoothed

Сглаженная версия Synthetic VIX.

Volume Zone Oscillator - Floating Levels Volume Zone Oscillator - Floating Levels

Эта версия индикатора Volume Zone Oscillator дополнительно использует плавающие уровни для определения тренда.

QQE Histo QQE Histo

В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии добавлены фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда) и цветная гистограмма (на основе этих уровней).

RSX QQE RSX QQE

В этой модификации QQE применяется RSX (сглаженный RSI без запаздывания) для дальнейшей фильтрации сигналов.