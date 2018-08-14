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QQE (定量定性评估器) 指标包括平滑的相对强弱指数 (RSI) 指标和两个基于波动率的尾随级别 (快速和慢速)。
通过计算 n 个周期上的平滑 RSI 的平均范围，然后使用额外的 n 个周期 Wilders 平滑函数进一步平滑平均范围来构造快速跟踪级别 (TL) 和慢速 TL。 然后将这个平滑的 RSI 平均范围乘以快速和慢速平均范围乘数来计算最终的快速和慢速跟踪级别。
此版本的 QQE 也使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21578
QQE Histo
与原始的 QQE 指标相比，这个版本增加了固定级别 (帮助进一步评估趋势) 和颜色变化直方图 (基于这些级别)。QQE 消息
与最初的 QQE 指标相比，此版本使用固定级别替代尾随级别来估计超买和超卖情况。
RSX QQE New
与最初的 QQE 指标相比，此版本使用固定级别替代尾随级别来估计超买和超卖情况。 此版本还使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。RSX QQE Histo
与原始的 QQE 指标相比，这个版本增加了固定级别 (帮助进一步评估趋势) 和颜色变化直方图 (基于这些级别)，并使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。