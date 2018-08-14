QQE (定量定性评估器) 指标包括平滑的相对强弱指数 (RSI) 指标和两个基于波动率的尾随级别 (快速和慢速)。

通过计算 n 个周期上的平滑 RSI 的平均范围，然后使用额外的 n 个周期 Wilders 平滑函数进一步平滑平均范围来构造快速跟踪级别 (TL) 和慢速 TL。 然后将这个平滑的 RSI 平均范围乘以快速和慢速平均范围乘数来计算最终的快速和慢速跟踪级别。

此版本的 QQE 也使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。