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Synthetic VIX - Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Это сглаженная версия индикатора Synthetic VIX.
Индикатор отображает сглаженные результаты, что позволяет облегчить оценку волатильности. Кроме того, чтобы избежать значительного отставания, используется обычный "трюк": вместо сглаживания результата (который в этом случае будет сглаживанием уже рассчитанного значения VIX), перед использованием в расчете сглаживаются цены. Для сглаживания применяется JMA (как способ сглаживания с быстрым откликом).
PS: как уже упоминалось в оригинальной публикации, Synthetic VIX не является индикатором направления. Он указывает на увеличение или уменьшение волатильности и должен применяться соответствующим образом.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21571
Эта версия индикатора Volume Zone Oscillator дополнительно использует плавающие уровни для определения тренда.Volume Zone Oscillator
Индикатор Volume Zone Oscillator основан на статье "In The Volume Zone" (В зоне объема) Валида Халила (Walid Khalil) и Дэвида Стэклера (David Steckler). Его можно назвать и следующим за трендом и осциллирующим (нетрендовым).
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии для определения состояний перекупленности и перепроданности используются фиксированные уровни, а не скользящие.QQE Histo
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии добавлены фиксированные уровни (для дальнейшей помощи в определении тренда) и цветная гистограмма (на основе этих уровней).