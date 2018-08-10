Это сглаженная версия индикатора Synthetic VIX.

Индикатор отображает сглаженные результаты, что позволяет облегчить оценку волатильности. Кроме того, чтобы избежать значительного отставания, используется обычный "трюк": вместо сглаживания результата (который в этом случае будет сглаживанием уже рассчитанного значения VIX), перед использованием в расчете сглаживаются цены. Для сглаживания применяется JMA (как способ сглаживания с быстрым откликом).

PS: как уже упоминалось в оригинальной публикации, Synthetic VIX не является индикатором направления. Он указывает на увеличение или уменьшение волатильности и должен применяться соответствующим образом.