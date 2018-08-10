Индикатор Volume Zone Oscillator основан на статье "In The Volume Zone" Валида Халила и Дэвида Стэклера.

Аксиома технического анализа утверждает, что, за некоторыми исключениями, все технические индикаторы могут быть классифицированы как трендовые или нетрендовые. Индикатор Volume Zone Oscillator (VZO) удовлетворяет обеим этим характеристикам. В своей книге "Технический анализ финансовых рынков" Джон Мерфи объясняет, что использование осцилляторов дает три преимущества:

Условия перекупленности и перепроданности предупреждают, что тренд ослабевает.

Дивергенция между осциллятором и поведением цены показывает скрытую силу или слабость на рынке, которая не всегда очевидна, если анализировать только поведение цены.

Пересечение нулевой линии может дать важный торговый сигнал.

Эта версия индикатора Volume Zone Oscillator дополнительно использует плавающие уровни для определения тренда.

PS: Для определения тренда на динамической нулевой линии используйте уровни 50 как вверх, так и вниз. В этом случае результат будет примерно таким: