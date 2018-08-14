这是 合成 VIX 的平滑版本。

为了令波动率评估更容易，该指标产生了平滑的结果。 此外，为了避免增加明显滞后，使用通常的 "技巧" 来避免该滞后: 在计算之前平滑价格，而非平滑结果 (在这种情况下平滑已计算的 VIX)。 JMA 用于平滑 (作为一种非常敏感的平滑方式)。

附言: 在原始发布的代码中已经提到过，但是以防万一 - 合成 VIX 不是方向指标。 它表明波动性的增加或减少，理应如此使用。