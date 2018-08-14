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这是 合成 VIX 的平滑版本。
为了令波动率评估更容易，该指标产生了平滑的结果。 此外，为了避免增加明显滞后，使用通常的 "技巧" 来避免该滞后: 在计算之前平滑价格，而非平滑结果 (在这种情况下平滑已计算的 VIX)。 JMA 用于平滑 (作为一种非常敏感的平滑方式)。
附言: 在原始发布的代码中已经提到过，但是以防万一 - 合成 VIX 不是方向指标。 它表明波动性的增加或减少，理应如此使用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21571
交易量区域振荡器 - 浮动级别
与交易量区域振荡器指标相比，此版本使用了浮动级别来判断趋势。交易量区域振荡器
交易量区域振荡器指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章，在其设计中可分为趋势和振荡 (非趋势)。