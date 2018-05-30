Индикатор Synthetic VIX основан на статье Ларри Уильямса "Fix the VIX":

В описании того, чем занимаются рынки, Бернард Барух выразился лучше всех: "Рынки колеблются".



Эта идея воплощена в индексе волатильности Чикагской биржи опционов (CBOE), VIX. Введенный в 1993 году, он стал очень популярным способом измерения рыночного риска. VIX, который проистекает из подразумеваемой волатильности опционов на фондовые индексы, призван представлять ожидания трйдеров по волатильности на следующие 30 дней.



По сути, VIX отражает страхи инвесторов: его высокие значения связываются с условиями высокой волатильности (и низким рынком), низкие — с условиями низкой волатильности (и вершинами рынка).



К сожалению, VIX рассчитан только для индексов S&P 500, NASDAQ Composite, и Dow Jones Industrial Average. А что с остальными рынками?

К счастью, его можно продублировать на любой рынок — казначейских облигаций, золота, серебра, соевых бобов и даже отдельных акций — по простой формуле.

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