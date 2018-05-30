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Индикаторы

Synthetic VIX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(22)
Опубликован:
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Индикатор Synthetic VIX основан на статье Ларри Уильямса "Fix the VIX":

В описании того, чем занимаются рынки, Бернард Барух выразился лучше всех: "Рынки колеблются".

Эта идея воплощена в индексе волатильности Чикагской биржи опционов (CBOE), VIX. Введенный в 1993 году, он стал очень популярным способом измерения рыночного риска. VIX, который проистекает из подразумеваемой волатильности опционов на фондовые индексы, призван представлять ожидания трйдеров по волатильности на следующие 30 дней.

По сути, VIX отражает страхи инвесторов: его высокие значения связываются с условиями высокой волатильности (и низким рынком), низкие — с условиями низкой волатильности (и вершинами рынка).

К сожалению, VIX рассчитан только для индексов S&P 500, NASDAQ Composite, и Dow Jones Industrial Average. А что с остальными рынками?

К счастью, его можно продублировать на любой рынок — казначейских облигаций, золота, серебра, соевых бобов и даже отдельных акций — по простой формуле.

....

PS: Синтетический VIX — не индикатор направления. Он отражает увеличение или уменьшение волатильности рынка и должен использоваться только для этого. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20906

EMA Deviation EMA Deviation

EMA Deviation, на первый взгляд, похож на индикатор Standard Deviation, но вы можете заметить, что он "быстрее". Это делает его полезнее, когда от торговой системы ожидается быстрая реакция на волатильные движения рынка.

SilverTrend_NRTR SilverTrend_NRTR

Cемафорный сигнальный индикатор SilverTrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.

BB Stops - EMA Deviation BB Stops - EMA Deviation

В этой версии BB Stops для расчетов используется отклонение на основе EMA.

SilverTrend_NRTR_HTF SilverTrend_NRTR_HTF

Индикатор SilverTrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.