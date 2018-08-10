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Volume Zone Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Volume Zone Oscillator основан на статье "In The Volume Zone" Валида Халила и Дэвида Стэклера.
Аксиома технического анализа утверждает, что, за некоторыми исключениями, все технические индикаторы могут быть классифицированы как трендовые или нетрендовые. Индикатор Volume Zone Oscillator (VZO) удовлетворяет обеим этим характеристикам. В своей книге "Технический анализ финансовых рынков" Джон Мерфи объясняет, что использование осцилляторов дает три преимущества:
- Условия перекупленности и перепроданности предупреждают, что тренд ослабевает.
- Дивергенция между осциллятором и поведением цены показывает скрытую силу или слабость на рынке, которая не всегда очевидна, если анализировать только поведение цены.
- Пересечение нулевой линии может дать важный торговый сигнал.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21550
Этот индикатор представляет собой вариацию известного индикатора WPR (Williams Percent Range), где значения четырех WPR объединены в "свечи".Heiken Ashi Smoothed - Binary
В отличие от Heiken Ashi Smoothed, этот индикатор отображает только 2 значения: +1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз, что делает его подходящим для применения в экспертах.
Эта версия индикатора Volume Zone Oscillator дополнительно использует плавающие уровни для определения тренда.Synthetic VIX - Smoothed
Сглаженная версия Synthetic VIX.