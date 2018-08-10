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Индикаторы

Volume Zone Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(25)
Опубликован:
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Индикатор Volume Zone Oscillator основан на статье "In The Volume Zone" Валида Халила и Дэвида Стэклера.

Аксиома технического анализа утверждает, что, за некоторыми исключениями, все технические индикаторы могут быть классифицированы как трендовые или нетрендовые. Индикатор Volume Zone Oscillator (VZO) удовлетворяет обеим этим характеристикам. В своей книге "Технический анализ финансовых рынков" Джон Мерфи объясняет, что использование осцилляторов дает три преимущества:

  • Условия перекупленности и перепроданности предупреждают, что тренд ослабевает.
  • Дивергенция между осциллятором и поведением цены показывает скрытую силу или слабость на рынке, которая не всегда очевидна, если анализировать только поведение цены.
  • Пересечение нулевой линии может дать важный торговый сигнал.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21550

WPR Candles WPR Candles

Этот индикатор представляет собой вариацию известного индикатора WPR (Williams Percent Range), где значения четырех WPR объединены в "свечи".

Heiken Ashi Smoothed - Binary Heiken Ashi Smoothed - Binary

В отличие от Heiken Ashi Smoothed, этот индикатор отображает только 2 значения: +1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз, что делает его подходящим для применения в экспертах.

Volume Zone Oscillator - Floating Levels Volume Zone Oscillator - Floating Levels

Эта версия индикатора Volume Zone Oscillator дополнительно использует плавающие уровни для определения тренда.

Synthetic VIX - Smoothed Synthetic VIX - Smoothed

Сглаженная версия Synthetic VIX.