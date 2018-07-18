Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XPeriodCandleSystem_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор XPeriodCandleSystem_Alert. Подача алерта.