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Индикаторы

XPeriodCandleSystem_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XPeriodCandleSystem_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.1. Индикатор XPeriodCandleSystem_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор XPeriodCandleSystem_Alert. Подача алерта.

Рис.2. Индикатор XPeriodCandleSystem_Alert. Подача алерта.

Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout) Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout)

Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader Magazine.

3 Rules MACD 3 Rules MACD

Традиционный индикатор MACD, усиленный тремя дополнительными фильтрами/правилами.

CandleStop_System CandleStop_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала CandleStop.

Return Strategy Return Strategy

Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Сетка отложенных ордеров.