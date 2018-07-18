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XPeriodCandleSystem_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор XPeriodCandleSystem_Alert. Пробой канала на первом баре.
Рис.2. Индикатор XPeriodCandleSystem_Alert. Подача алерта.
Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader Magazine.3 Rules MACD
Традиционный индикатор MACD, усиленный тремя дополнительными фильтрами/правилами.
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала CandleStop.Return Strategy
Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Сетка отложенных ордеров.