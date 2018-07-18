Return Strategy

Автор идеи: Andrey Kornishkin

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Стратегия оперирует отложенными лимитными ордерами.





Главная идея

Если в начале часа Start Hour выставить сетку отложенных ордеров из Number of pending orders ордеров каждого вида (Buy Limit и Sell Limit), то один или несколько отложенных ордеров сработает, и затем цена обязательно вернется к цена открытия бара, на котором была выставлена сетка отложенных ордеров.

Например, в 19 часов (Start Hour = 19) выставляем по 4 ордера (Number of pending orders = 4) Buy Limit и Sell Limit. Ожидаем, что после срабатывания одного или нескольких отложенных ордеров цена вернется к цене открытия 19-часового бара.

Важно: в момент времени Start Hour на торговом счете не должно быть отложенных ордеров.





Формировании сетки

Distance (отступ от текущей цены) + N * Step (шаг между отложенными ордерами)

При этом у отложенных ордеров задается время жизни "Expiration" в количестве часов.





Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров

Если общая прибыль всех позиций станет "Total profit" пунктов, все позиции будут закрыты, а отложенные ордера будут удалены. Также в момент наступления "End Hour" (в часах) отложенные ордера принудительно удаляются.





Входные параметры

Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

- стоп лосс; Start Hour - время выставления отложенных ордеров (задается часы);

- время выставления отложенных ордеров (задается часы); End Hour - время удаления отложенных ордеров (задается в часах);

- время удаления отложенных ордеров (задается в часах); Total profit (in pips) - общая прибыль (в пунктах), при достижении которой все позиции закрываются, а отложенные ордера удаляются;

- общая прибыль (в пунктах), при достижении которой все позиции закрываются, а отложенные ордера удаляются; Trailing Stop (in pips) - трейлинг ("0" - отключение трейлинга);

- трейлинг ("0" - отключение трейлинга); Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Distance - дистанция от текущей цены до первого отложенного ордера;

- дистанция от текущей цены до первого отложенного ордера; Step - шаг между отложенными ордерами;

- шаг между отложенными ордерами; Number of pending orders - количество отложенных ордеров каждого вида;

- количество отложенных ордеров каждого вида; Expiration (in hours) - время жизни отложенных ордеров (задается в часах);

- время жизни отложенных ордеров (задается в часах); Lots - объем отложенных ордеров постоянный;

- объем отложенных ордеров постоянный; Risk - объем отложенных ордеров динамический, рассчитывается как процент риска на сделку;

- объем отложенных ордеров динамический, рассчитывается как процент риска на сделку; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Оптимизация была проведена с 2018.01.01 по 2018.07.12 на EURUSD,H1:



