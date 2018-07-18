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Return Strategy - эксперт для MetaTrader 5

AM2 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2945
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Andrey Kornishkin

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Стратегия оперирует отложенными лимитными ордерами.


Главная идея

Если в начале часа Start Hour выставить сетку отложенных ордеров из Number of pending orders ордеров каждого вида (Buy Limit и Sell Limit), то один или несколько отложенных ордеров сработает, и затем цена обязательно вернется к цена открытия бара, на котором была выставлена сетка отложенных ордеров.

Например, в 19 часов (Start Hour = 19) выставляем по 4 ордера (Number of pending orders = 4) Buy Limit и Sell Limit. Ожидаем, что после срабатывания одного или нескольких отложенных ордеров цена вернется к цене открытия 19-часового бара.

Важно: в момент времени Start Hour на торговом счете не должно быть отложенных ордеров.


Формировании сетки

Distance (отступ от текущей цены) + N * Step (шаг между отложенными ордерами)

При этом у отложенных ордеров задается время жизни "Expiration" в количестве часов.


Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров

Если общая прибыль всех позиций станет "Total profit" пунктов, все позиции будут закрыты, а отложенные ордера будут удалены. Также в момент наступления "End Hour" (в часах) отложенные ордера принудительно удаляются.


Входные параметры

  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Start Hour - время выставления отложенных ордеров (задается часы);
  • End Hour - время удаления отложенных ордеров (задается в часах);
  • Total profit (in pips) - общая прибыль (в пунктах), при достижении которой все позиции закрываются, а отложенные ордера удаляются;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг ("0" - отключение трейлинга);
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Distance - дистанция от текущей цены до первого отложенного ордера;
  • Step - шаг между отложенными ордерами;
  • Number of pending orders - количество отложенных ордеров каждого вида;
  • Expiration (in hours) - время жизни отложенных ордеров (задается в часах);
  • Lots - объем отложенных ордеров постоянный;
  • Risk - объем отложенных ордеров динамический, рассчитывается как процент риска на сделку;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Оптимизация была проведена с 2018.01.01 по 2018.07.12 на EURUSD,H1:

Return Strategy

CandleStop_System CandleStop_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала CandleStop.

XPeriodCandleSystem_Alert XPeriodCandleSystem_Alert

Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System Rj_SlidingRangeRj_Digit_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Rj_SlidingRangeRj_Digit.

CCI and Martin CCI and Martin

Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла.