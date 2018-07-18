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Return Strategy - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Andrey Kornishkin
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Стратегия оперирует отложенными лимитными ордерами.
Главная идея
Если в начале часа Start Hour выставить сетку отложенных ордеров из Number of pending orders ордеров каждого вида (Buy Limit и Sell Limit), то один или несколько отложенных ордеров сработает, и затем цена обязательно вернется к цена открытия бара, на котором была выставлена сетка отложенных ордеров.
Например, в 19 часов (Start Hour = 19) выставляем по 4 ордера (Number of pending orders = 4) Buy Limit и Sell Limit. Ожидаем, что после срабатывания одного или нескольких отложенных ордеров цена вернется к цене открытия 19-часового бара.
Важно: в момент времени Start Hour на торговом счете не должно быть отложенных ордеров.
Формировании сетки
При этом у отложенных ордеров задается время жизни "Expiration" в количестве часов.
Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров
Если общая прибыль всех позиций станет "Total profit" пунктов, все позиции будут закрыты, а отложенные ордера будут удалены. Также в момент наступления "End Hour" (в часах) отложенные ордера принудительно удаляются.
Входные параметры
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Start Hour - время выставления отложенных ордеров (задается часы);
- End Hour - время удаления отложенных ордеров (задается в часах);
- Total profit (in pips) - общая прибыль (в пунктах), при достижении которой все позиции закрываются, а отложенные ордера удаляются;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг ("0" - отключение трейлинга);
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Distance - дистанция от текущей цены до первого отложенного ордера;
- Step - шаг между отложенными ордерами;
- Number of pending orders - количество отложенных ордеров каждого вида;
- Expiration (in hours) - время жизни отложенных ордеров (задается в часах);
- Lots - объем отложенных ордеров постоянный;
- Risk - объем отложенных ордеров динамический, рассчитывается как процент риска на сделку;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Оптимизация была проведена с 2018.01.01 по 2018.07.12 на EURUSD,H1:
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