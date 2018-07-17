CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

3 Rules MACD - индикатор для MetaTrader 5

Flavio Javier Jarabeck
Flavio Javier Jarabeck

Flavio Javier Jarabeck

4.6 (554)
We are a closed brotherhood of traders whose ultimate goal is to profit through well-studied, structured, and automated trades. As a result, we publish dozens of MT5 indicators (FREE and paid) to the global MQL5 community. 80% of our published products are high-quality free indicators so beginner
87 продуктов 8 кодов 21 тема 2238 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2821
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Едва ли не каждый трейдер использует или, по крайней мере, хотя бы присматривался к MACD Джеральда Аппеля. В нашей коллекции мы нашли метод, по которому многие трейдеры добавляют в MACD дополнительные фильтры, чтобы снизить количество ложных или слабых сигналов входа в рынок на традиционных пересечениях.

Сейчас мы не можем вспомнить, когда был создан этот метод и кто его автор, но если вы знаете об этом — сообщите нам, и мы должным образом его отблагодарим.

Правила довольно просты. Мы разделили индикатор на две части. Первую часть трейдер может использовать как отправную точку для торговых настроек — при ручном трейдинге или подключении к советнику. Вторая часть используется для визуализации паттернов, найденных на графике. Мы очень любим визуальные сигналы, поэтому максимальное внимание уделили второй части. Благодаря этому пользователи, которые хотят использовать этот индикатор для ручного трейдинга, могли использовать визуальные построения для поиска точек входа в рынок.

Сигнал на покупку

  1. Когда линия MACD (синяя) пересекает вниз сигнальную линию (пунктирную оранжевую), AND.
  2. Когда линия MACD пересекает нулевую линию, AND.
  3. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию вверх.

Сигнал на продажу

  1. Когда линия MACD (синяя) пересекает вверх сигнальную линию (пунктирную оранжевую), AND.
  2. Когда линия MACD пересекает нулевую линию, AND.
  3. Когда линия MACD пересекает вниз сигнальную линию.

Индикатор №1 Minions.3RulesMACD_Signal можно использовать отдельно и/или подключать в качестве входного сигнала или фильтра. Он показывает на графике возможные сигналы на сделки BUY и SELL в виде цветных стрелок.

Индикатор №2 Minions.3RulesMACD_Patterns можно добавить на график вместе с индикатором №1, или же использовать отдельно. У них нет внутренней связи между собой. Индикатор №2 откроется в дополнительном окне, построит традиционный MACD в формате двух линий (не в гистограммном отображении), и дополнительно отрисует цветные точки входов, пронумеровав их 1 - 2 - 3, причем точка №3 будет кульминационной. Это соответствует стрелкам, которые отрисовывает индикатор №1.

3 Rules MACD

Надеемся, этот индикатор пригодится участникам сообщества.

Пожалуйста, не стесняйтесь сообщать нам об ошибках, писать свои комментарии и идеи, а также сообщать, на каких типах рынка, активах и таймфреймах он показывает хорошие результаты.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21280

Chaikin_Volatility_Histogram_HTF Chaikin_Volatility_Histogram_HTF

Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF

Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout) Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout)

Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader Magazine.

XPeriodCandleSystem_Alert XPeriodCandleSystem_Alert

Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.