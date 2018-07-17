3 Rules MACD

Едва ли не каждый трейдер использует или, по крайней мере, хотя бы присматривался к MACD Джеральда Аппеля. В нашей коллекции мы нашли метод, по которому многие трейдеры добавляют в MACD дополнительные фильтры, чтобы снизить количество ложных или слабых сигналов входа в рынок на традиционных пересечениях.



Сейчас мы не можем вспомнить, когда был создан этот метод и кто его автор, но если вы знаете об этом — сообщите нам, и мы должным образом его отблагодарим.



Правила довольно просты. Мы разделили индикатор на две части. Первую часть трейдер может использовать как отправную точку для торговых настроек — при ручном трейдинге или подключении к советнику. Вторая часть используется для визуализации паттернов, найденных на графике. Мы очень любим визуальные сигналы, поэтому максимальное внимание уделили второй части. Благодаря этому пользователи, которые хотят использовать этот индикатор для ручного трейдинга, могли использовать визуальные построения для поиска точек входа в рынок.



Сигнал на покупку



Когда линия MACD (синяя) пересекает вниз сигнальную линию (пунктирную оранжевую), AND. Когда линия MACD пересекает нулевую линию, AND. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию вверх.

Сигнал на продажу



Когда линия MACD (синяя) пересекает вверх сигнальную линию (пунктирную оранжевую), AND. Когда линия MACD пересекает нулевую линию, AND. Когда линия MACD пересекает вниз сигнальную линию.

Индикатор №1 Minions.3RulesMACD_Signal можно использовать отдельно и/или подключать в качестве входного сигнала или фильтра. Он показывает на графике возможные сигналы на сделки BUY и SELL в виде цветных стрелок.



Индикатор №2 Minions.3RulesMACD_Patterns можно добавить на график вместе с индикатором №1, или же использовать отдельно. У них нет внутренней связи между собой. Индикатор №2 откроется в дополнительном окне, построит традиционный MACD в формате двух линий (не в гистограммном отображении), и дополнительно отрисует цветные точки входов, пронумеровав их 1 - 2 - 3, причем точка №3 будет кульминационной. Это соответствует стрелкам, которые отрисовывает индикатор №1.



Надеемся, этот индикатор пригодится участникам сообщества.

Пожалуйста, не стесняйтесь сообщать нам об ошибках, писать свои комментарии и идеи, а также сообщать, на каких типах рынка, активах и таймфреймах он показывает хорошие результаты.

