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Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader Magazine.
Базовый паттерн Hikkake состоит из двух ценовых баров — часовых, или дневных, или недельных, и т.д. Первый бар паттерна — внутренний, который представляет собой свечу, максимум и минимум которой, соответственно, ниже и выше, чем у предыдущего бара. Вторая свеча на медвежьем паттерне должна иметь максимум и минимум выше, чем у предыдущего, внутреннего бара. На бычьем паттерне Hikkake вторая свеча имеет максимум и минимум ниже, чем "внутренняя".
Суть концепции паттерна заключается в этих двух барах. Рынок только что пробит по сравнению с внутренним баром. Трейдеры намереваются пойти вслед за рынком в направлении пробоя.
Но как только "спортсмен" выполнит своевременный шаг, чтобы опередить оппонентов, рынок делает то же самое. Истинные намерения рынка становятся понятным только после того, как он начинает двигаться в направлении, противоположном начальному пробою. Как и остальные паттерны, Hikkake требует подтверждения, прежде чем предпринимать по нему какие-либо действия.
В случае паттерна Hikkake не следует ждать ложных движений, если цена не превысит максимум внутреннего бара (для бычьих настроек) или не станет ниже его минимума (в случае медвежьего паттерна). Подтверждение должно достигаться тремя барами паттерна, в противном случае его нужно игнорировать.
Дэн Чеслер
Чтобы прочитать статью Чеслера полностью, пройдите по этой ссылке.
Мы разработали этот индикатор с нуля, руководствуясь теорией Дэна.
- Индикатор показывает три больших точки, когда паттерн найден
- Затем, на трех следующих свечах, ставятся небольшие точки, которые показывают теоретическую точку входа в рынок.
- Когда цена достигает этих теоретических точек, появляется стрелка Buy/Sell.
Мы надеемся, что индикатор будет полезен участникам трейдерского сообщества!
Пожалуйста, не стесняйтесь сообщать нам об ошибках, писать свои комментарии и идеи, а также сообщать, на каких типах рынка, активах и таймфреймах он показывает хорошие результаты.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21137
Традиционный индикатор MACD, усиленный тремя дополнительными фильтрами/правилами.Chaikin_Volatility_Histogram_HTF
Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.CandleStop_System
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала CandleStop.