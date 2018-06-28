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XPeriodCandleSystem - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XPeriodCandle, дополненный полосами Боллинджера, построенной на их свечках, с индикацией захода свечек за пределы полос ярким цветом свеч.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. XPeriodCandleSystem
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_XPeriodCandle_X2
Трендовая торговая система Exp_XPeriodCandle_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов: XPeriodCandle и XPeriodCandle_HTF.
Индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне.Jurik Volty Multi Timeframe
Jurik Volty Multi Timeframe indicator is calculating and showing periods of elevated or lesser volatility as a standalone indicator.