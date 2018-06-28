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Индикаторы

XPeriodCandleSystem - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1331
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор XPeriodCandle, дополненный полосами Боллинджера, построенной на их свечках, с индикацией захода свечек за пределы полос ярким цветом свеч.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. XPeriodCandleSystem

Рис.1. XPeriodCandleSystem

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_XPeriodCandle_X2 Exp_XPeriodCandle_X2

Трендовая торговая система Exp_XPeriodCandle_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов: XPeriodCandle и XPeriodCandle_HTF.

Jurik Volty Jurik Volty

Индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне.

Jurik Volty Multi Timeframe Jurik Volty Multi Timeframe

Jurik Volty Multi Timeframe indicator is calculating and showing periods of elevated or lesser volatility as a standalone indicator.