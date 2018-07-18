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Индикаторы

CandleStop_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1570
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: CrushD

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала CandleStop. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.

Рис.1. Индикатор CandleStop_System

Рис.1. Индикатор CandleStop_System

XPeriodCandleSystem_Alert XPeriodCandleSystem_Alert

Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout) Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout)

Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader Magazine.

Return Strategy Return Strategy

Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Сетка отложенных ордеров.

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System Rj_SlidingRangeRj_Digit_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Rj_SlidingRangeRj_Digit.