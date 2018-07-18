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CandleStop_System - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: CrushD
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала CandleStop. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.
Рис.1. Индикатор CandleStop_System
Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout)
Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader Magazine.
Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Сетка отложенных ордеров.Rj_SlidingRangeRj_Digit_System
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Rj_SlidingRangeRj_Digit.