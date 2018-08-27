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XPeriodCandleSystem_Alert - MetaTrader 5脚本
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当蜡烛突破指标通道时，XPeriodCandleSystem 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。
图例 1. XPeriodCandleSystem_Alert 指标在第一根柱线上突破通道。
图例 2. XPeriodCandleSystem_Alert 指标激活警报。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21509
Chaikin_Volatility_Histogram_HTF
Chaikin_Volatility_Histogram 指标，输入参数中有时间帧选项Ozymandias_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，Ozymandias_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
CCI 和马丁
EA 基于 iCCI (商品通道指数，CCI) 指标并使用马丁格尔 (翻倍加仓) 管理仓量。Rj_SlidingRangeRj_Digit_System
该指标绘制超出 Rj_SlidingRangeRj_Digit 通道的蜡烛。