当蜡烛突破指标通道时，XPeriodCandleSystem 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

图例 1. XPeriodCandleSystem_Alert 指标在第一根柱线上突破通道。

图例 2. XPeriodCandleSystem_Alert 指标激活警报。