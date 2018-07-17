CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ozymandias_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1833
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Ozymandias_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Рис.1. Индикатор Ozymandias_System_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.1. Индикатор Ozymandias_System_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор Ozymandias_System_Alert. Подача алерта.

Рис.2. Индикатор Ozymandias_System_Alert. Подача алерта.

AMA Histogram Normalize AMA Histogram Normalize

Развитие индикатора AMA Histogram.

One MA EA One MA EA

Советник по сигналам одного индикатора iMA (Moving Average, MA).

XPeriodCandleSystem_HTF XPeriodCandleSystem_HTF

Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ADX trend smoothed - multi time frame ADX trend smoothed - multi time frame

Мультитаймфреймовая версия сглаженного индикатора ADX trend