Индикатор Ozymandias_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Рис.1. Индикатор Ozymandias_System_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.2. Индикатор Ozymandias_System_Alert. Подача алерта.