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Ozymandias_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ozymandias_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.
Рис.1. Индикатор Ozymandias_System_Alert. Пробой канала на первом баре.
Рис.2. Индикатор Ozymandias_System_Alert. Подача алерта.
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