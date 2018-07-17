Автор идеи: Iurii Tokman

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник торгует по одному индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом абсолютно все параметры индикатора вынесены во входные параметры. Работа ведется на каждом тике: как только получен сигнал и в направлении сигнала нет открытых позиций - можно выполнить сигнал.





Схема принятия решения по открытию позиции

Данные индикатора берутся с бара Current Bar (get MA). Данные Open, High и Low берутся с бара Current Bar (get OHLC). Далее проверятся условие нахождения в канале, где верхняя граница считается как "MA" плюс Ceiling of the channel, а нижняя граница "MA" минус Floor of the channel.





Уровни

Параметры Stop Loss и Take Profit можно отключать. Для этого задается значение "0". При этом имейте в виду, что если Stop Loss задать "0", то можно получить зависшие убыточные позиции, которые советник никогда не закроет.

Пример теста на EURUSD,M15: