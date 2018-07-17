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One MA EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Iurii Tokman
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник торгует по одному индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом абсолютно все параметры индикатора вынесены во входные параметры. Работа ведется на каждом тике: как только получен сигнал и в направлении сигнала нет открытых позиций - можно выполнить сигнал.
Схема принятия решения по открытию позиции
Данные индикатора берутся с бара Current Bar (get MA). Данные Open, High и Low берутся с бара Current Bar (get OHLC). Далее проверятся условие нахождения в канале, где верхняя граница считается как "MA" плюс Ceiling of the channel, а нижняя граница "MA" минус Floor of the channel.
Уровни
Параметры Stop Loss и Take Profit можно отключать. Для этого задается значение "0". При этом имейте в виду, что если Stop Loss задать "0", то можно получить зависшие убыточные позиции, которые советник никогда не закроет.
Пример теста на EURUSD,M15:
Советник по трем индикаторам iMA (Moving Average, MA).Chaikin_Volatility_Histogram
Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.
Развитие индикатора AMA Histogram.Ozymandias_System_Alert
Индикатор Ozymandias_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.