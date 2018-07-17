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One MA EA - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1749
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеи: Iurii Tokman

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник торгует по одному индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом абсолютно все параметры индикатора вынесены во входные параметры. Работа ведется на каждом тике: как только получен сигнал и в направлении сигнала нет открытых позиций - можно выполнить сигнал.


Схема принятия решения по открытию позиции

Данные индикатора берутся с бара Current Bar (get MA). Данные Open, High и Low берутся с бара Current Bar (get OHLC). Далее проверятся условие нахождения в канале, где верхняя граница считается как "MA" плюс Ceiling of the channel, а нижняя граница "MA" минус Floor of the channel.


Уровни

Параметры Stop Loss и Take Profit можно отключать. Для этого задается значение "0". При этом имейте в виду, что если Stop Loss задать "0", то можно получить зависшие убыточные позиции, которые советник никогда не закроет.

Пример теста на EURUSD,M15:

One MA EA

3sma 3sma

Советник по трем индикаторам iMA (Moving Average, MA).

Chaikin_Volatility_Histogram Chaikin_Volatility_Histogram

Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.

AMA Histogram Normalize AMA Histogram Normalize

Развитие индикатора AMA Histogram.

Ozymandias_System_Alert Ozymandias_System_Alert

Индикатор Ozymandias_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.