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ADX trend smoothed - multi time frame - индикатор для MetaTrader 5
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ADX trend (индикатор, участвующий в расчете ADXVMA), созданный как отдельный индикатор, использует сглаживание Юрика, чтобы отфильтровывать ложные сигналы.
Он используется, как и любой индикатор определения тренда: когда изменяется цвет — значит, сменился и тренд.
В этой версии доступны все таймфреймы, поддерживающиеся в MetaTrader 5, и еще три "особенных":
- следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
- второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
- третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.
Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.
PS: это отдельный индикатор. Для его корректной работы не нужен запуск других индикаторов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21399
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