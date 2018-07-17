ADX trend (индикатор, участвующий в расчете ADXVMA), созданный как отдельный индикатор, использует сглаживание Юрика, чтобы отфильтровывать ложные сигналы.



Он используется, как и любой индикатор определения тренда: когда изменяется цвет — значит, сменился и тренд.



В этой версии доступны все таймфреймы, поддерживающиеся в MetaTrader 5, и еще три "особенных":

следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;

второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;

третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.





PS: это отдельный индикатор. Для его корректной работы не нужен запуск других индикаторов.

