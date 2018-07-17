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Индикаторы

ADX trend smoothed - multi time frame - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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ADX trend (индикатор, участвующий в расчете ADXVMA), созданный как отдельный индикатор, использует сглаживание Юрика, чтобы отфильтровывать ложные сигналы. 

Он используется, как и любой индикатор определения тренда: когда изменяется цвет — значит, сменился и тренд.

В этой версии доступны все таймфреймы, поддерживающиеся в MetaTrader 5, и еще три "особенных":

  • следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
  • второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
  • третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.



PS: это отдельный индикатор. Для его корректной работы не нужен запуск других индикаторов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21399

XPeriodCandleSystem_HTF XPeriodCandleSystem_HTF

Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ozymandias_System_Alert Ozymandias_System_Alert

Индикатор Ozymandias_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

Differential_Average_By_Sultonov_HTF Differential_Average_By_Sultonov_HTF

Индикатор Differential_Average_By_Sultonov с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Differential_Average_By_Sultonov_Signal Differential_Average_By_Sultonov_Signal

Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Differential_Average_By_Sultonov с фиксированным таймфреймом.