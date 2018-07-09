Две независимых торговых системы с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Виртуальный трейлинг стоп.