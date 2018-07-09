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Индикаторы

Ozymandias_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1940
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Ozymandias. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.

Рис.1. Индикатор Ozymandias_System

Рис.1. Индикатор Ozymandias_System

Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit_MMRec Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit_MMRec

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Virtual Trailing Stop Virtual Trailing Stop

Виртуальный трейлинг стоп.

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах