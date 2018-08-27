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Ozymandias_System_Alert - MetaTrader 5脚本
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当蜡烛突破指标通道时，Ozymandias_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
图例 1. Ozymandias_System_Alert 指标。 在第一根柱线上突破通道
图例 2. Ozymandias_System_Alert 指标。 激活警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21506
AMA 直方图常规化
AMA 直方图的指标版本。一款均线 EA
EA 基于单条 iMA (移动平均线，MA) 指标信号。
Chaikin_Volatility_Histogram_HTF
Chaikin_Volatility_Histogram 指标，输入参数中有时间帧选项XPeriodCandleSystem_Alert
当蜡烛突破指标通道时，XPeriodCandleSystem 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。