AMA Histogram Normalize

Развитие индикатора AMA Histogram.

Добавлен параметр Normalize iAMA indicator, для которого возможен выбор двух вариантов:

Digits() - данные с индикатора iAMA берутся с обычной точностью;

- данные с индикатора iAMA берутся с обычной точностью; Digits()-1 - в этом случае точность данных индикатора огрубляются.

Когда Digits()-1 может пригодится? Например если нужно уйти от мелкого "дребезга" и отлавливать только существенные изменения значений индикатора: