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Индикаторы

AMA Histogram Normalize - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1541
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Развитие индикатора AMA Histogram.

Добавлен параметр Normalize iAMA indicator, для которого возможен выбор двух вариантов:

  • Digits() - данные с индикатора iAMA берутся с обычной точностью;
  • Digits()-1 - в этом случае точность данных индикатора огрубляются.

Когда Digits()-1 может пригодится? Например если нужно уйти от мелкого "дребезга" и отлавливать только существенные изменения значений индикатора:

AMA Histogram Normalize

One MA EA One MA EA

Советник по сигналам одного индикатора iMA (Moving Average, MA).

3sma 3sma

Советник по трем индикаторам iMA (Moving Average, MA).

Ozymandias_System_Alert Ozymandias_System_Alert

Индикатор Ozymandias_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

XPeriodCandleSystem_HTF XPeriodCandleSystem_HTF

Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.