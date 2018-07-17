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AMA Histogram Normalize - индикатор для MetaTrader 5
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Развитие индикатора AMA Histogram.
Добавлен параметр Normalize iAMA indicator, для которого возможен выбор двух вариантов:
- Digits() - данные с индикатора iAMA берутся с обычной точностью;
- Digits()-1 - в этом случае точность данных индикатора огрубляются.
Когда Digits()-1 может пригодится? Например если нужно уйти от мелкого "дребезга" и отлавливать только существенные изменения значений индикатора:
One MA EA
Советник по сигналам одного индикатора iMA (Moving Average, MA).3sma
Советник по трем индикаторам iMA (Moving Average, MA).
Ozymandias_System_Alert
Индикатор Ozymandias_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.XPeriodCandleSystem_HTF
Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.