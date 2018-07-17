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Индикаторы

XPeriodCandleSystem_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1152
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор XPeriodCandleSystem_HTF в отдельном окне

Рис.1. Индикатор XPeriodCandleSystem_HTF в отдельном окне

Рис.2. Индикатор XPeriodCandleSystem_HTF_ в главном окне

Рис.2. Индикатор XPeriodCandleSystem_HTF_ в главном окне

Ozymandias_System_Alert Ozymandias_System_Alert

Индикатор Ozymandias_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и push-сообщения в момент, когда происходит пробой свечками канала индикатора.

AMA Histogram Normalize AMA Histogram Normalize

Развитие индикатора AMA Histogram.

ADX trend smoothed - multi time frame ADX trend smoothed - multi time frame

Мультитаймфреймовая версия сглаженного индикатора ADX trend

Differential_Average_By_Sultonov_HTF Differential_Average_By_Sultonov_HTF

Индикатор Differential_Average_By_Sultonov с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.