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AMA 直方图常规化 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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AMA 直方图 的指标版本。

添加了 Normalize iAMA indicator 参数。 可提供两种选项:

  • Digits() - 来自 iAMA 的数据正常精度;
  • Digits()-1 - 采取更粗略的指标数据。

什么是可能的 Digits()-1 应用？ 例如，如果您想避免小噪音并且仅捕获指标值的重大变化:

AMA 直方图常规化

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21502

一款均线 EA 一款均线 EA

EA 基于单条 iMA (移动平均线，MA) 指标信号。

Chaikin_Volatility_Histogram Chaikin_Volatility_Histogram

彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。

Ozymandias_System_Alert Ozymandias_System_Alert

当蜡烛突破指标通道时，Ozymandias_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

Chaikin_Volatility_Histogram_HTF Chaikin_Volatility_Histogram_HTF

Chaikin_Volatility_Histogram 指标，输入参数中有时间帧选项