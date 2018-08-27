AMA 直方图常规化

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AMA 直方图 的指标版本。
添加了 Normalize iAMA indicator 参数。 可提供两种选项:
- Digits() - 来自 iAMA 的数据正常精度;
- Digits()-1 - 采取更粗略的指标数据。
什么是可能的 Digits()-1 应用？ 例如，如果您想避免小噪音并且仅捕获指标值的重大变化:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21502
一款均线 EA
EA 基于单条 iMA (移动平均线，MA) 指标信号。Chaikin_Volatility_Histogram
彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。
Ozymandias_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，Ozymandias_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。Chaikin_Volatility_Histogram_HTF
Chaikin_Volatility_Histogram 指标，输入参数中有时间帧选项