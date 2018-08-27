AMA 直方图常规化

AMA 直方图 的指标版本。

添加了 Normalize iAMA indicator 参数。 可提供两种选项:

Digits() - 来自 iAMA 的数据正常精度;

- 来自 iAMA 的数据正常精度; Digits()-1 - 采取更粗略的指标数据。

什么是可能的 Digits()-1 应用？ 例如，如果您想避免小噪音并且仅捕获指标值的重大变化: