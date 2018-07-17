Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на основе трех индикаторов iMA (Moving Average, MA) использующих метод усреднения MODE_SMA (Простое усреднение/Simple averaging). Работает на каждом тике.





Сигнал к открытию позиции BUY

Значения индикаторов "MA 1", "MA 2" и "MA 3" берутся с бара #0.

Индикатор "MA 1" выше индикатора "MA 2" на MA's spread пунктов и индикатор "MA 2" выше индикатора "MA 3" на MA's spread пунктов:





Сигнал к открытию позиции SELL

Значения индикаторов "MA 1", "MA 2" и "MA 3" берутся с бара #0.

Индикатор "MA 1" ниже индикатора "MA 2" на MA's spread пунктов и индикатор "MA 2" ниже индикатора "MA 3" на MA's spread пунктов.





Ограничение на открытие позиции

Если в данный момент есть BUY позиции открытые данным советником, то сигнал на открытие BUY игнорируется. Аналогично поступаем с сигналом на открытие SELL.





Закрытие позиций

Значения индикаторов "MA 1" и "MA 2" берутся с бара #0.