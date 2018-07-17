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3sma - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник на основе трех индикаторов iMA (Moving Average, MA) использующих метод усреднения MODE_SMA (Простое усреднение/Simple averaging). Работает на каждом тике.
Сигнал к открытию позиции BUY
Значения индикаторов "MA 1", "MA 2" и "MA 3" берутся с бара #0.
Индикатор "MA 1" выше индикатора "MA 2" на MA's spread пунктов и индикатор "MA 2" выше индикатора "MA 3" на MA's spread пунктов:
Сигнал к открытию позиции SELL
Значения индикаторов "MA 1", "MA 2" и "MA 3" берутся с бара #0.
Индикатор "MA 1" ниже индикатора "MA 2" на MA's spread пунктов и индикатор "MA 2" ниже индикатора "MA 3" на MA's spread пунктов.
Ограничение на открытие позиции
Если в данный момент есть BUY позиции открытые данным советником, то сигнал на открытие BUY игнорируется. Аналогично поступаем с сигналом на открытие SELL.
Закрытие позиций
Значения индикаторов "MA 1" и "MA 2" берутся с бара #0.
- Если индикатор "MA 1" меньше "MA 2" на половину MA's spread → закрываем позицию BUY;
- Если индикатор "MA 1" больше "MA 2" на половину MA's spread → закрываем позицию SEll.
Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.CenterOfGravityCandle_HTF
Индикатор CenterOfGravityCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Советник по сигналам одного индикатора iMA (Moving Average, MA).AMA Histogram Normalize
Развитие индикатора AMA Histogram.