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3sma - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2425
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на основе трех индикаторов iMA (Moving Average, MA) использующих метод усреднения MODE_SMA (Простое усреднение/Simple averaging). Работает на каждом тике.


Сигнал к открытию позиции BUY

Значения индикаторов "MA 1", "MA 2" и "MA 3" берутся с бара #0.

Индикатор "MA 1" выше индикатора "MA 2" на MA's spread пунктов и индикатор "MA 2" выше индикатора "MA 3" на MA's spread пунктов:

3sma


Сигнал к открытию позиции SELL

Значения индикаторов "MA 1", "MA 2" и "MA 3" берутся с бара #0.

Индикатор "MA 1" ниже индикатора "MA 2" на MA's spread пунктов и индикатор "MA 2" ниже индикатора "MA 3" на MA's spread пунктов.


Ограничение на открытие позиции

Если в данный момент есть BUY позиции открытые данным советником, то сигнал на открытие BUY игнорируется. Аналогично поступаем с сигналом на открытие SELL.


Закрытие позиций

Значения индикаторов "MA 1" и "MA 2" берутся с бара #0.

  • Если индикатор "MA 1" меньше "MA 2" на половину MA's spread → закрываем позицию BUY;
  • Если индикатор "MA 1" больше "MA 2" на половину MA's spread → закрываем позицию SEll.
Chaikin_Volatility_Histogram Chaikin_Volatility_Histogram

Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.

CenterOfGravityCandle_HTF CenterOfGravityCandle_HTF

Индикатор CenterOfGravityCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

One MA EA One MA EA

Советник по сигналам одного индикатора iMA (Moving Average, MA).

AMA Histogram Normalize AMA Histogram Normalize

Развитие индикатора AMA Histogram.