Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов.

Индикатор Ang_Zad с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.