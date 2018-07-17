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CenterOfGravityCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CenterOfGravityCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CenterOfGravityCandle.ex5.
Рис.1. Индикатор CenterOfGravityCandle_HTF
AMA three timeframes
Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов.XAng_Zad_C
Индикатор Ang_Zad с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.
Chaikin_Volatility_Histogram
Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.3sma
Советник по трем индикаторам iMA (Moving Average, MA).