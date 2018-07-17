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AMA three timeframes - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов. В настройках можно выбирать три таймфрейма:
- HLine - отображение только горизонтальными линиями (OBJ_HLINE);
- Arrow - отображение только правыми ценовыми метками (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE);
- HLine and Arrow - одновременно используются и горизонтальные лини и правые ценовые метки.
XAng_Zad_C
Индикатор Ang_Zad с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.ADX trend - smoothed
Сглаженный индикатор ADX trend
CenterOfGravityCandle_HTF
Индикатор CenterOfGravityCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Chaikin_Volatility_Histogram
Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.