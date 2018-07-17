AMA three timeframes

Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов. В настройках можно выбирать три таймфрейма:

HLine - отображение только горизонтальными линиями (OBJ_HLINE);

- отображение только горизонтальными линиями (OBJ_HLINE); Arrow - отображение только правыми ценовыми метками (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE);

- отображение только правыми ценовыми метками (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE); HLine and Arrow - одновременно используются и горизонтальные лини и правые ценовые метки.