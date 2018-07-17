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Индикаторы

AMA three timeframes - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1649
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов. В настройках можно выбирать три таймфрейма:

  • HLine - отображение только горизонтальными линиями (OBJ_HLINE);
  • Arrow - отображение только правыми ценовыми метками (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE);
  • HLine and Arrow - одновременно используются и горизонтальные лини и правые ценовые метки.

AMA three timeframes

XAng_Zad_C XAng_Zad_C

Индикатор Ang_Zad с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.

ADX trend - smoothed ADX trend - smoothed

Сглаженный индикатор ADX trend

CenterOfGravityCandle_HTF CenterOfGravityCandle_HTF

Индикатор CenterOfGravityCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Chaikin_Volatility_Histogram Chaikin_Volatility_Histogram

Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.