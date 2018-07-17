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Chaikin_Volatility_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA_;//метод усреднения input int XLength=10; //глубина сглаживания input int XPhase=15; //параметр сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint ROCPeriod=10; //глубина второго сглаживания input uint HighLevel=50; // уровень наивысшей волатильности input uint MiddleLevel=20; // уровень средней волатильности input uint ZeroLevel=0; // уровень нулевой волатильности input int LowLevel=-20; // уровень минимальной волатильности input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram
CenterOfGravityCandle_HTF
Индикатор CenterOfGravityCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AMA three timeframes
Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов.