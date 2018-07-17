Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA_; input int XLength= 10 ; input int XPhase= 15 ; input uint ROCPeriod= 10 ; input uint HighLevel= 50 ; input uint MiddleLevel= 20 ; input uint ZeroLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram