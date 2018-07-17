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Индикаторы

Chaikin_Volatility_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1430
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор волатильности Чайкина в виде цветной гистограммы.

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA_;//метод усреднения
input int XLength=10;                    //глубина сглаживания                    
input int XPhase=15;                     //параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint ROCPeriod=10;                 //глубина  второго сглаживания 
input uint HighLevel=50;                 // уровень наивысшей волатильности
input uint MiddleLevel=20;               // уровень средней волатильности
input uint ZeroLevel=0;                  // уровень нулевой волатильности
input int LowLevel=-20;                  // уровень минимальной волатильности
input int Shift=0;                       // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram

Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram

CenterOfGravityCandle_HTF CenterOfGravityCandle_HTF

Индикатор CenterOfGravityCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AMA three timeframes AMA three timeframes

Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов.

3sma 3sma

Советник по трем индикаторам iMA (Moving Average, MA).

One MA EA One MA EA

Советник по сигналам одного индикатора iMA (Moving Average, MA).