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CenterOfGravityCandle_HTF - MetaTrader 5脚本
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CenterOfGravityCandle 指标，输入参数中有时间帧选项
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 CenterOfGravityCandle.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. CenterOfGravityCandle_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21493
CandleStop_System_HTF
CandleStop_System 指标，输入参数中有时间帧选项CandleStop_System
该指标描绘超出 CandleStop 通道之外的蜡烛。
3sma
EA 基于三条 iMA (移动平均线，MA) 指标。Chaikin_Volatility_Histogram
彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。