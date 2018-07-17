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Индикаторы

XAng_Zad_C - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1269
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Ang_Zad_C с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input double ki=4.000001;                        // Коэффициент усреднения индикатора 
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA;        // Метод усреднения
input uint MA_Length=7;                          // Глубина сглаживания                    
input int MA_Phase=15;                           // параметр первого сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;           // ценовая константа
input int PriceShift=0;                          // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
input int Shift=0;                               // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XAng_Zad_C

Рис.1. Индикатор XAng_Zad_C

ADX trend - smoothed ADX trend - smoothed

Сглаженный индикатор ADX trend

breakdown breakdown

В начале нового дня советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера по High и Low предыдущего дня.

AMA three timeframes AMA three timeframes

Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов.

CenterOfGravityCandle_HTF CenterOfGravityCandle_HTF

Индикатор CenterOfGravityCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.