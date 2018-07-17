Индикатор Ang_Zad_C с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.

input double ki= 4.000001 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; input uint MA_Length= 7 ; input int MA_Phase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int PriceShift= 0 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XAng_Zad_C

