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XAng_Zad_C - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ang_Zad_C с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input double ki=4.000001; // Коэффициент усреднения индикатора input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; // Метод усреднения input uint MA_Length=7; // Глубина сглаживания input int MA_Phase=15; // параметр первого сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор XAng_Zad_C
Сглаженный индикатор ADX trendbreakdown
В начале нового дня советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера по High и Low предыдущего дня.
Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов.CenterOfGravityCandle_HTF
Индикатор CenterOfGravityCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.