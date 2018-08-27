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CandleStop_System - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: CrushD

该指标描绘超出 CandleStop 通道之外的蜡烛。 超出通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。 具有趋势的烛条填充明亮的颜色，与趋势相反的颜色 - 填充深色颜色。

图例 1. CandleStop_System 指标

图例 1. CandleStop_System 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21488

AMA 三时间帧 AMA 三时间帧

显示的指标来自三个不同时间帧的三条水平线 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标。

XAng_Zad_C XAng_Zad_C

Ang_Zad 指标应用额外的总值平滑，令用户避免由其移动平均线的虚假交叉引起的泛滥指标信号噪音。

CandleStop_System_HTF CandleStop_System_HTF

CandleStop_System 指标，输入参数中有时间帧选项

CenterOfGravityCandle_HTF CenterOfGravityCandle_HTF

CenterOfGravityCandle 指标，输入参数中有时间帧选项