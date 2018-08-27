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真实作者: CrushD
该指标描绘超出 CandleStop 通道之外的蜡烛。 超出通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。 具有趋势的烛条填充明亮的颜色，与趋势相反的颜色 - 填充深色颜色。
图例 1. CandleStop_System 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21488
AMA 三时间帧
显示的指标来自三个不同时间帧的三条水平线 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标。XAng_Zad_C
Ang_Zad 指标应用额外的总值平滑，令用户避免由其移动平均线的虚假交叉引起的泛滥指标信号噪音。
CandleStop_System_HTF
CandleStop_System 指标，输入参数中有时间帧选项CenterOfGravityCandle_HTF
CenterOfGravityCandle 指标，输入参数中有时间帧选项