真实作者: CrushD

该指标描绘超出 CandleStop 通道之外的蜡烛。 超出通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。 具有趋势的烛条填充明亮的颜色，与趋势相反的颜色 - 填充深色颜色。

图例 1. CandleStop_System 指标