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AMA 三时间帧 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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显示的指标来自三个不同时间帧的三条水平线 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标。 这些设置允许您从三个时间帧中进行选择:

  • HLine - 仅显示水平线 (OBJ_HLINE);
  • Arrow - 仅显示右侧的价格标签 (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE);
  • HLine and Arrow - 水平线和右侧的价格标签同时使用。

AMA 三时间帧

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21465

XAng_Zad_C XAng_Zad_C

Ang_Zad 指标应用额外的总值平滑，令用户避免由其移动平均线的虚假交叉引起的泛滥指标信号噪音。

突破 突破

在新的交易日开始时，EA会 将突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单放置在前一天的高点和低点。

CandleStop_System CandleStop_System

该指标描绘超出 CandleStop 通道之外的蜡烛。

CandleStop_System_HTF CandleStop_System_HTF

CandleStop_System 指标，输入参数中有时间帧选项