ADX trend (который входит в расчет индикатора ADXVMA) выполнен как самостоятельный индикатор. В нем используется сглаживание Юрика, чтобы отфильтровать ложные сигналы.

Он используется как любой индикатор определения тренда: когда изменяется цвет — значит, сменился тренд.

