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ADX trend - smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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ADX trend (который входит в расчет индикатора ADXVMA) выполнен как самостоятельный индикатор. В нем используется сглаживание Юрика, чтобы отфильтровать ложные сигналы.
Он используется как любой индикатор определения тренда: когда изменяется цвет — значит, сменился тренд.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21398
В начале нового дня советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера по High и Low предыдущего дня.ZigZag EA
Советник по индикатору ZigZag. Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.
Индикатор Ang_Zad с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.AMA three timeframes
Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов.