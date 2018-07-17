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Индикаторы

ADX trend - smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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ADX trend (который входит в расчет индикатора ADXVMA) выполнен как самостоятельный индикатор. В нем используется сглаживание Юрика, чтобы отфильтровать ложные сигналы.

Он используется как любой индикатор определения тренда: когда изменяется цвет — значит, сменился тренд.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21398

breakdown breakdown

В начале нового дня советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера по High и Low предыдущего дня.

ZigZag EA ZigZag EA

Советник по индикатору ZigZag. Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.

XAng_Zad_C XAng_Zad_C

Индикатор Ang_Zad с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.

AMA three timeframes AMA three timeframes

Индикатор показывает при помощи трех горизонтальных линий значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) с трех разных таймфреймов.