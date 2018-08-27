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指标

XAng_Zad_C - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XAng_Zad_C.mq5 (17 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Ang_Zad_C 指标应用额外的总值平滑，令用户避免由其移动平均线的虚假交叉引起的泛滥指标信号噪音。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入                                      |
//+----------------------------------------------+
input double ki=4.000001;                        // 指标平滑率
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA;        // 平滑方法
input uint MA_Length=7;                          // 平滑深度
input int MA_Phase=15;                           // 第一个平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围从 -100 ... +100, 影响过度处理品质;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速均线
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;           // 价格类型
input int PriceShift=0;                          // 指标垂直移位点数
input int Shift=0;                               // 指标水平移位柱线数

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

图例 1. XAng_Zad_C 指标

图例 1. XAng_Zad_C 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21460

突破 突破

在新的交易日开始时，EA会 将突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单放置在前一天的高点和低点。

Differential_Average_By_Sultonov_Signal Differential_Average_By_Sultonov_Signal

Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标使用固定时间帧的 Differential_Average_By_Sultonov 指标的数值显示有关当前趋势的信息。

AMA 三时间帧 AMA 三时间帧

显示的指标来自三个不同时间帧的三条水平线 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标。

CandleStop_System CandleStop_System

该指标描绘超出 CandleStop 通道之外的蜡烛。