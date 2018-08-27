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Ang_Zad_C 指标应用额外的总值平滑，令用户避免由其移动平均线的虚假交叉引起的泛滥指标信号噪音。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input double ki=4.000001; // 指标平滑率 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; // 平滑方法 input uint MA_Length=7; // 平滑深度 input int MA_Phase=15; // 第一个平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围从 -100 ... +100, 影响过度处理品质; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速均线 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格类型 input int PriceShift=0; // 指标垂直移位点数 input int Shift=0; // 指标水平移位柱线数
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。
图例 1. XAng_Zad_C 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21460
突破
在新的交易日开始时，EA会 将突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单放置在前一天的高点和低点。Differential_Average_By_Sultonov_Signal
Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标使用固定时间帧的 Differential_Average_By_Sultonov 指标的数值显示有关当前趋势的信息。
AMA 三时间帧
显示的指标来自三个不同时间帧的三条水平线 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标。CandleStop_System
该指标描绘超出 CandleStop 通道之外的蜡烛。