在新的交易日开始时，EA会 将突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单放置在前一天的高点和低点。

Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标使用固定时间帧的 Differential_Average_By_Sultonov 指标的数值显示有关当前趋势的信息。